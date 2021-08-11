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Радимов: если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из "Барселоны"

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился мнением о переходе Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".
Фото: "Зенит"
Радимов заявил, что Месси не ушел бы из "Барселоны", если бы не обострившиеся из-за пандемии финансовые проблемы каталонского клуба. По словам бывшего игрока сборной России, ему хотелось бы посмотреть на выступления Месси в английской Премьер-Лиге. Вместе с тем в "ПСЖ" аргентинскому форварду будет комфортнее, отметил Радимов.

"Я думаю, если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из "Барселоны", были бы возможности продлить его контракт. Это жизнь, всему есть свой конец. Хотелось бы, конечно, посмотреть Месси в АПЛ, но в "ПСЖ" ему будет комфортнее. Рядом с другом Неймаром и тренером-соотечественником", - заявил Радимов.

Отметим, вчера, 10 августа, "ПСЖ" объявил о переходе Месси. Лионель подписал с парижанами двухлетний контракт.

Источник: Известия

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Теги: Радимов Месси ПСЖ Лига 1
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