Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Шахтера"

?? ?????? ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 16, 2021
? @FCShakhtar_eng #ASMShakhtar #RoadToChampions
Напомним, в двухматчевом противостоянии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК "Монако" дважды обыграл пражскую "Спарту". Общий счёт двух встреч - 5:1.
"Шахтер" на предыдущей стадии оказался сильнее бельгийского "Генка". "Горняки" дважды обыграли соперников со счётом 2:1.
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтёром" состоится завтра. Игра начнётся в 22.00 по московскому времени.