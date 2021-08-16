Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Шахтера"

Полузащитник "Монако" Александр Головин может поучаствовать в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Твиттер" монегасков сообщает, что россиянин вошел в заявку команды на грядущую игру.Напомним, в двухматчевом противостоянии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК "Монако" дважды обыграл пражскую "Спарту". Общий счёт двух встреч - 5:1."Шахтер" на предыдущей стадии оказался сильнее бельгийского "Генка". "Горняки" дважды обыграли соперников со счётом 2:1.Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтёром" состоится завтра. Игра начнётся в 22.00 по московскому времени.