"Шахтер" — это грозный соперник. Они 13 раз пробивались в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Помню, как в прошлом сезоне мы смотрели их матчи против "Реала", который они дважды обыграли. У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер. Это команда, за которой приятно смотреть. Они фавориты, это очевидно", - приводит слова Ковача пресс-служба "Монако".
Напомним, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Шахтер" дважды переиграл "Генк". Бельгийцы оба матча уступили со счётом 2:1.
Монегаски также выиграли обе встречи на предыдущей стадии турнира. Соперником "Монако" была "Спарта" из Праги. Общий счёт по итогам двухматчевого противостояния - 5:1 в пользу команды из французского чемпионата.
Игра плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтёром" состоится 17 августа. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Шахтера"
Наставник "Монако" Ковач: "Шахтёр" - грозный соперник. Они фавориты в грядущем матче
Главный тренер "Монако" Нико Ковач поделился ожиданиями от противостояния с "Шахтером" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Монако"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!