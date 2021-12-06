Головин высказался о своей результативной передаче в игре с "Метцем"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал свое результативное действие в матче 17-го тура Лиги 1 с "Метцем" (4:0).

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Головин отметил, что ему легко взаимодействовать с Бен-Йеддером, поскольку это умный нападающий. Также Александр ответил на вопрос о своих результативных действиях после выходов на замену.



"Бен-Йеддер - умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда", - сказал Головин.



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Главный тренер "Монако" отметил игру Головина после разгромной победы над "Метцем" Отметим, что в матче с "Метцем" Головин вышел на замену на 59-й минуте и сделал голевой пас на форварда "монегасков" Виссама Бен-Йеддера.Головин отметил, что ему легко взаимодействовать с Бен-Йеддером, поскольку это умный нападающий. Также Александр ответил на вопрос о своих результативных действиях после выходов на замену."Бен-Йеддер - умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда", - сказал Головин.Источник: Чемпионат