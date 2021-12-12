Источник: "Ювентус" хочет арендовать Икарди с правом выкупа

Напомним, ранее сообщалось, что в Икарди заинтересовано несколько клубов АПЛ, а сам футболист желает перебраться в более спокойный клуб, чем "ПСЖ", чтобы сконцентрироваться на семье.
В текущем сезоне Икарди сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых отличился 3-мя забитыми мячами.
Источник: твиттер журналиста Педру Алмейды
? Mauro #Icardi is very close to sign with Juventus in January. The Italian club made an offer to PSG for 6-months loan with option to buy. ?? #Juve #PSG pic.twitter.com/v1mQDtmljp— Pedro Almeida (@pedrogva6) December 12, 2021