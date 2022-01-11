Как сообщает источник, полузащитник тренируется с монегасками с конца прошлой недели. Ранее он пропустил два матча своей команды из-за недомогания.
Ранее сегодня появилась информация, что Головин заинтересовал английский "Вест Хэм".
В этом сезоне на счету россиянина 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Головин вернулся в общую группу "Монако"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам с клубом.
Фото: Getty Images