Однако 25-летний футболист пропустит ближайший матч команды по рекомендации врачей. Последний раз на поле Головин выходил 19 декабря в игре Кубка Франции с "Ред Старом" (0:2).
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Источник: Sport24.
Источник: Головин вернулся к тренировкам в общей группе
Полузащитник французского "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: Getty Images