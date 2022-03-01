Напомним, Головин пропустил предыдущий матч монегасков против "Реймса" (1:2) из-за повреждения. Головин в начале февраля вернулся в состав "Монако" после травмы. Россиянин выходил на замену в матчах против "Лорьяна" (0:0) и "Бордо" (1:1).
"С Головиным все нормально, он готовится к матчу с "Нантом". Сегодня станет понятно, будет Александр в заявке или нет", - сказал источник.
Матч 1/2 финала Кубка Франции "Нант" - "Монако" состоится завтра, 2 марта, на стадионе "Божуар". Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.
Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне за "Монако" провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: РИА Новости
СМИ: Головин готовится сыграть в матче Кубка Франции против "Нанта"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин готовится сыграть в матче Кубка Франции против "Нанта".
Фото: Getty images