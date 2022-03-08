Головин ранее восстанавливался от повреждения и пропустил несколько матчей команды, вернувшись на поле в матче 27-го тура Лиги 1 против "Марселя" (1:0).
"Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с "Брагой". Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо", - цитирует Клюева "СЭ".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и стал автором 5 результативных передач. Контракт 25-летнего россиянина рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 млн евро.
Свой следующий матч "Монако" проведет в четверг, 10 марта. В гостях монегаски сыграют против "Браги" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 23:00 мск.
Агент Головина: все руководство "Монако", тренерский состав и игроки клуба поддерживают Сашу
Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии футболиста.
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