"Выйдет ли Головин на матч с "ПСЖ" в старте? Всё увидим. У него уже давно нет никаких жалоб на здоровье. Потянул бы Головин уровень в "ПСЖ", если бы перешёл туда? 100%, и Саша не раз это уже доказывал. Но если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы", — цитирует агента Metaratings.
28 августа "Монако" в Париже сыграет с "ПСЖ" в рамках четвертого тура французской Лиги 1. В предыдущих трех встречах монегаски оказались сильнее "Страсбура", поделили очки с "Ренном" и потерпели поражение от "Ланса".
"ПСЖ" после трех туров уверенно лидирует в таблице чемпионата – парижане одержали три победы подряд с общей разницей забитых и пропущенных мячей 17:3 и набрали 9 очков.
Агент: Головин потянул бы уровень "ПСЖ" 100% - он не раз это доказывал
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился мнением, смог бы футболист проявить себя в случае перехода в "Пари Сен-Жермен".
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