Головин – о Мбаппе, Месси и Неймаре: они такие же люди

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин оценил игру Месси, Мбаппе и Неймара после ничейного матча с "ПСЖ" (1:1).

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"Пари Сен-Жермен" принимал на своем поле "Монако" в рамках четвертого тура французской Лиги 1. Гости открыли счет в матче уже на 20-й минуте, результативную передачу сделал Александр Головин. Хозяева сравняли счёт лишь во втором тайме – на 70-й минуте с пенальти забил Неймар. Российский полузащитник был заменён в середине второго тайма. Неймар и Килиан Мбаппе провели полный матч, Лионеля Месси убрали с поля в концовке встречи. После четырёх туров "ПСЖ" идёт на первом месте, "Монако" занимает двенадцатую позицию. "Пари Сен-Жермен" в следующем туре сыграет в гостях с новичком Лиги 1 "Тулузой", а "Монако" примет у себя "Труа". Оба матча состоятся 31 августа, в среду. – Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это же относится к многим из сегодняшнего состава "ПСЖ". Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо, – приводит слова Головина "Sport24" "Пари Сен-Жермен" принимал на своем поле "Монако" в рамках четвертого тура французской Лиги 1. Гости открыли счет в матче уже на 20-й минуте, результативную передачу сделал Александр Головин. Хозяева сравняли счёт лишь во втором тайме – на 70-й минуте с пенальти забил Неймар. Российский полузащитник был заменён в середине второго тайма. Неймар и Килиан Мбаппе провели полный матч, Лионеля Месси убрали с поля в концовке встречи. После четырёх туров "ПСЖ" идёт на первом месте, "Монако" занимает двенадцатую позицию. "Пари Сен-Жермен" в следующем туре сыграет в гостях с новичком Лиги 1 "Тулузой", а "Монако" примет у себя "Труа". Оба матча состоятся 31 августа, в среду.