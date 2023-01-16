- У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с "Монако" и желанием выполнить все задачи на сезон, - приводит комментарий агента Metaratings.
Атакующий хавбек из России Александр Головин в этом сезоне поучаствовал в 18-ти встречах за "Монако" в Лиге 1. На счету футболиста 4 мяча и 5 ассистентских действий. Также россиянин отметился 1 голевой передачей в 6-ти матчах Лиги Европы. Контракт Александра с монегасками завершается в июне 2024 года. Рыночная стоимость Головина, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 22 млн евро. Вчера Монако разгромно обыграл "Аяччо" (7:1). Воспитанник ЦСКА оформил ассист. Летом различные источники сообщали, что Головина хотят видеть в своей команде английские "Эвертон" и "Вест Хэм".
"Монако" по итогам 19 туров с 37-ю очками располагается на 4-й строчке в таблице нынешнего розыгрыша национального первенства.
Агент: у Головина есть цель уехать в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам
Агент российского футболиста Монако Александра Головина Александр Клюев высказался о будущем игрока.
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