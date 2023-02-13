- Я считаю, что Головин вырос до уровня АПЛ. Ему нужно сменить лигу! Знания английского Саша подтянул. Сейчас то самое время, когда нужно переходить в новую элиту, - передает слова Чепчугова Sport24.
26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин, ранее игравший в московском ЦСКА, с июля 2018 года выступает в составе участника французской Лиги 1 "Монако". Всего Александр провел за монегасков 162 матча, в которых забил 22 гола и выполнил 32 результативных паса. В текущем сезоне Головин забил 5 мячей и отдал 7 ассистов в 31 матче во всех турнирах, 11 февраля он записал на свой счет гол в ворота лидера французского футбола "Пари Сен-Жермен".
Чепчугов: Головин вырос до уровня АПЛ, ему нужно сменить лигу!
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о зарубежной карьере экс-полузащитника "армейцев" Александра Головина.
Фото: AFP