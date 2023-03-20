Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Головина: в травме Саши нет никакого заговора. Он всегда с удовольствием приезжает в сборную, он хотел играть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Александра Головина ответил на обвинения игрока в нежелании играть за сборную России.
Getty Images
- Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров. Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться. Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за неё, проводить время с ребятами. Пусть и товарищеские игры, но он хотел приехать, - приводит слова Клюева "Чемпионат".

Напомним, Александр Головин был включен сначала в расширенный список сборной России на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком, а затем попал и в окончательную заявку национальной команды, однако вчера, 19 марта, стало известно о том, что российский полузащитник получил травму и пропустит сборы. Сам футболист ранее заявлял, что хотел приехать и играть за сборную России. Головин не выступал за российскую национальную команду с 2021 года. Последним матчем полузащитника за сборную России была игра с Хорватией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. В РФС подтвердили. что Головин не сможет помочь национальной команде в мартовских матчах.


Лига 1 Сборная России Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Два игрока "Оренбурга", Осипенко, Чалов и Кузяев - в сборной 20 тура РПЛ от Whoscored
«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?
Калачев: у "Ростова" сейчас нет никакой красивой игры. Они не удержатся на втором месте
Дивеев - о травме в матче с "Зенитом": мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок
Глебов - о Fan ID: чем опасен ребенок на футболе? Что он может сделать? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит? 3
Чалов - о непопадании в сборную России: впереди три дня выходных — чилл 3
Орлов: не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб 3
Канчельскис - о гражданстве Малкома и Клаудиньо: получают такие деньги, налоги не платят, их целуют в одно место
Футболисты-тяжеловесы выявили победителей второго тура первенства России
Спасение Калешина в Калининграде и нулевая ничья "Рубина". Обзор 23-го тура Первой лиги 1
Чалов: внутри сидело, что с 2018 года не обыгрывали "Зенит". Понимали, что эта серия не самая хорошая
Тимофеев - о мотивации игроков "Ахмата": дело не в премиальных. Каждый хочет победить, каждый хочет оказаться выше эксклюзив
Уциев: проблемы со здоровьем у игроков "Ахмата" в игре с "Крыльями Советов"? Это были футбольные хитрости эксклюзив
Семак: "Зениту" заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно 3
Канчельскис - о возможном переходе Захаряна в "Челси": это бред глупых людей, которые сидят в "Доме-2"