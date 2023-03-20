- Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров. Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться. Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за неё, проводить время с ребятами. Пусть и товарищеские игры, но он хотел приехать, - приводит слова Клюева "Чемпионат".
Напомним, Александр Головин был включен сначала в расширенный список сборной России на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком, а затем попал и в окончательную заявку национальной команды, однако вчера, 19 марта, стало известно о том, что российский полузащитник получил травму и пропустит сборы. Сам футболист ранее заявлял, что хотел приехать и играть за сборную России. Головин не выступал за российскую национальную команду с 2021 года. Последним матчем полузащитника за сборную России была игра с Хорватией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. В РФС подтвердили. что Головин не сможет помочь национальной команде в мартовских матчах.
Агент Головина: в травме Саши нет никакого заговора. Он всегда с удовольствием приезжает в сборную, он хотел играть
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Александра Головина ответил на обвинения игрока в нежелании играть за сборную России.
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