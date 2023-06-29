– Большинство игроков после отпуска должны вернуться в расположение "Монако" 3 июля. Александр Головин должен вернуться в понедельник, — цитирует пресс-службу "Монако" ТАСС.
Ранее стало известно о том, что футболист "Монако" Александр Головин проводит отпуск в родном для себя Калтане.
27-летний Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Франции рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в 28 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин сыграл в 45 матчах своей команды, в которых он забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач.
Александр Головин вернется в расположение "Монако" 3 июля
Стало известно, когда полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вернется в расположение "Монако" для подготовки к новому сезону.
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