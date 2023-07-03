"Александр сегодня вернулся в расположение "Монако". С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор", — сказал Клюев.
27-летний Головин выступает за французскую команду с 2018 года. В 176 матчах за "Монако" полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
"Монако" прошлый сезон чемпионата Франции закончил на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Александр Головин вернулся в расположение "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин успешно завершил отпуск и вернулся в расположение своей команды. Об этом сообщает агент футболиста Александр Клюев.
Фото: ФК "Монако"