Матчи Скрыть

Александр Головин вернулся в расположение "Монако"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Монако" Александр Головин успешно завершил отпуск и вернулся в расположение своей команды. Об этом сообщает агент футболиста Александр Клюев.
Фото: ФК "Монако"
"Александр сегодня вернулся в расположение "Монако". С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор", — сказал Клюев.

27-летний Головин выступает за французскую команду с 2018 года. В 176 матчах за "Монако" полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

"Монако" прошлый сезон чемпионата Франции закончил на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится