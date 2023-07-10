По сведениям источника, 30-летний футболист находится во Франции, где ведёт переговоры с возможной командой. Стороны близки к договорённости. "Тулуза" в минувшем сезоне заняла в чемпионате Франции 13-е место, сохранив прописку в высшем дивизионе.
Кузяев последние шесть сезонов провёл в составе "Зенита". Он покинул команду на правах свободного агента, так как хотел найти вариант за границей. Ранее сообщалось, что подписать Кузяева также был готов турецкий "Бешикташ", но Кузяев хотел продолжить карьеру в клубе из топ-5 лиг.
Источник: Sport24.
Sport24: Далер Кузяев близок к подписанию контракта с "Тулузой"
Российский полузащитник Далер Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, ведёт переговоры с "Тулузой".
Фото: "Чемпионат"