"Мне нравится Кузяев: он боец, не выключается из борьбы. Кузяев на пару голов посильнее Алексея Миранчука, но я не понимаю, зачем ему в таком возрасте идти во французскую команду, которая будет болтаться в нижней части таблицы", — сказал Стипиди.
30-летний Кузяев подписал с "Гавром" контракт на два года. "Гавр" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и вернулся в элитный дивизион Франции. Российский полузащитник — самый дорогой игрок французской команды по версии Transfermarkt.
27-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" в сентябре 2020 года, но так и не смог раскрыться в команде. Прошлый сезон российский полузащитник провёл в составе "Торино", которое заинтересовано в его выкупе.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стипиди: Кузяев на пару голов сильнее Алексея Миранчука. Не понимаю, зачем ему идти в такую французскую команду
Футбольный селекционер Павел Стипиди высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"