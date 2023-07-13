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Стипиди: Кузяев на пару голов сильнее Алексея Миранчука. Не понимаю, зачем ему идти в такую французскую команду

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Футбольный селекционер Павел Стипиди высказался о переходе полузащитника Далера Кузяева в "Гавр".

Фото: ФК "Гавр"
"Мне нравится Кузяев: он боец, не выключается из борьбы. Кузяев на пару голов посильнее Алексея Миранчука, но я не понимаю, зачем ему в таком возрасте идти во французскую команду, которая будет болтаться в нижней части таблицы", — сказал Стипиди.

30-летний Кузяев подписал с "Гавром" контракт на два года. "Гавр" в прошлом сезоне выиграл Лигу 2 и вернулся в элитный дивизион Франции. Российский полузащитник — самый дорогой игрок французской команды по версии Transfermarkt.

27-летний Миранчук перешёл в "Аталанту" в сентябре 2020 года, но так и не смог раскрыться в команде. Прошлый сезон российский полузащитник провёл в составе "Торино", которое заинтересовано в его выкупе.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


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