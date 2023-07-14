Ранее Кузяев перешёл в клуб из Лиги 1 в качестве свободного агента. Его предыдущей командой был "Зенит".
За российский клуб он выступал на протяжении шести лет. Кузяев был самым высокооплачиваемым футболистом команды среди россиян. Его зарплата составляла порядка 1,8 млн евро в год.
В минувшем сезоне Далер провёл за "Зенит" 35 матчей. Он забил пять мячей и сделал семь результативных передач.
Источник: Sport24
Обнародована зарплата Кузяева в "Гавре"
Российский полузащитник Далер Кузяев заметно просел в зарплате в "Гавре" после перехода из "Зенита". Россиянин будет получать во французском клубе порядка 350 000 евро.
Фото: ФК "Гавр"