– Ему будет очень тяжело. На это есть объективные причины. Во-первых, "Гавр" не будет играть первым номером во всех матчах, как это делает "Зенит" в РПЛ. Это очень сложный чемпионат, и проявить себя там будет не так просто. Далеру придется доказывать, что он готов играть в основном составе, — передает слова Мостового "РБ Спорт".
Этим летом полузащитник Далер Кузяев принял решение покинуть петербургский "Зенит" на правах свободного агента, чтобы попробовать свои силы в европейском футболе. 12 июля российский игрок официально присоединился к французскому "Гавру". Он подписал контракт с новой командой до 30 июня 2025 года.
Напомним, за петербургский "Зенит" 30-летний Далер Кузяев выступал с 2017 года. В составе сине-бело-голубых хавбек сборной России выиграл в общей сложности 8 трофеев.
Мостовой: Кузяеву будет очень тяжело в "Гавре". Придется доказывать, что он готов играть в основном составе
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о перспективах полузащитника Далера Кузяева во французском "Гавре".
Фото: ФК "Гавр"