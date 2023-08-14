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Отец Кузяева – о дебюте сына за "Гавр": Далер был одним из лидеров на поле

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Адьям Кузяев, отец полузащитника сборной России Далера Кузяева, прокомментировал дебют своего сына за французский "Гавр".
Фото: ФК "Гавр"
– "Гавр" показал хороший результат в первом матче чемпионата, а Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы. Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны.

Вчера, 13 августа 2023 года, "Гавр" провел выездной поединок против "Монпелье" в рамках первого тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев первую официальную игру провел полузащитник Далер Кузяев. Российский футболист вышел со стартовых минут. В конце второго тайма, на 86 минуте, полузащитник был заменен. При этом он не сумел записать на свой счет результативные действия.

30-летний Далер Кузяев на правах свободного агента этим летом пополнил состав французского "Гавра". Его контракт с клубом из Лиги 1 рассчитан до июня 2025 года.

Источник: Sport24


Кузяев Гавр Лига 1
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