"Гавр" показал хороший результат в первом матче чемпионата, а Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы", — сказал Кузяев-старший.
Напомним, 30-летний Кузяев подписал с "Гавром" контракт на два года перед стартом нынешнего сезона. В первом матче против "Монпелье" (2:2) футболист провёл на поле 86 минут. В следующем туре "Гавру" предстоит сыграть с "Брестом" дома.
Источник: Sport24.
Отец Кузяева: Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, прокомментировал дебют своего сына в чемпионате Франции.
Фото: ФК "Зенит"