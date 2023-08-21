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Отец Кузяева: Далер понимает, что "Гавр" только зашел в Высшую лигу чемпионата Франции, будет много проблем

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Адьям Кузяев, отец полузащитника сборной России Далера Кузяева, рассказал о том, как проходит адаптация его сына во французском "Гавре".
Фото: ФК "Гавр"
— Настроение — рабочее, хорошее. Вы знаете моего сына: работяга. В любой ситуации будет работать и все. Понимает, что команда только зашла в Высшую лигу чемпионата Франции, будет много проблем. Хорошо к нему относятся руководство команды, ребята. С ними отличные отношения у Далера. Его во Франции все устраивает. А так он максималист, работает.

30-летний Далер Кузяев этим летом покинул стан петербургского "Зенита" не став продлевать сотрудничество с сине-бело-голубыми. Российский футболист оказался на рынке свободных агентов. Он принял решение перейти во французский "Гавр", который по итогам минувшего сезона поднялся в Лигу 1. Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2025 года. В составе темно-синих Далер уже успел провести два матча в чемпионате Франции. Вчера, 20 августа, Кузяев забил дебютный мяч за "Гавр", поразив ворота "Бреста". Но это не спасло команду российского хавбека от поражения. "Гавр" уступил со счетом 1:2.

Источник: Sport24


Кузяев Гавр Лига 1
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