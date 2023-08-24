"Невызов Кузяева в сборную России? Он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч", — сказал Карпин.
30-летний Кузяев стал игроком французского клуба в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В двух матчах чемпионата Франции на его счету один забитый мяч. Ранее Кузяев выступал за "Зенит" и "Ахмат". В составе сборной России полузащитник провёл 46 матчей.
Источник: РФС.
Карпин: Кузяев не вызван в сборную России из-за дисквалификации
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что невызов полузащитника "Гавра" Далера Кузяева в национальную команду связан с его дисквалификацией.
Фото: РИА Новости