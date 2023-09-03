– Важно было выиграть, набрать 3 очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. Хорошо, что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете – это всегда придает уверенности. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера.
Первое место в таблице чемпионата Франции после четырех туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно, – цитирует Головина "СЭ".
2 сентября "Монако" одержал разгромную победу над серебряным призером Лиги 1 "Лансом" в домашнем матче 4-го тура и вышел на первое место в таблице чемпионата Франции. Встреча на стадионе "Луи II" закончилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу монегасков. На 24-й минуте Синго вывел хозяев вперед. Спустя 12 минут полузащитник сборной России Александр Головин забил свой первый гол в новом сезоне и удвоил счет. На 59-й минуте Марипан оформил разгром - 3:0.
Благодаря этому результату "Монако" набрал 10 очков и вышел на единоличное первое место по итогам четвертого тура Лиги 1. Действующий вице-чемпион страны "Ланс" пока не одержал ни одной победы в четырех стартовых турах и с 1 очком расположился на предпоследней, 17-й позиции в таблице.
Головин – о лидерстве "Монако" после 4 туров Лиги 1: сейчас смотреть в таблицу смысла нет
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился впечатлениями от своего первого гола в сезоне Лиги 1 в ворота "Ланса" (3:0) и лидерства команды в таблице после 4 сыгранных туров.
Фото: Globall Look Press