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Головин: отношение ко мне в "Монако" не изменилось после начала СВО

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Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, как изменилось отношение к нему во Франции после начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
Фото: ФК "Монако"
– Отношение ко мне не изменилось после начала СВО. В клубе ничего не поменялось, – цитирует Головина РИА Новости.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Нынешний сезон для 27-летнего россиянина уже шестой по счету в составе монегасков. В 4-м туре полузащитник сборной России забил свой дебютный гол в новом розыгрыше Лиги 1 в ворота "Ланса" (3:0) и попал в символическую сборную тура чемпионата Франции. 12 сентября ожидается участие Головина в товарищеском матче национальной сборной России против Катара.


Монако Лига 1 Головин
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