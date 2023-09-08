– Отношение ко мне не изменилось после начала СВО. В клубе ничего не поменялось, – цитирует Головина РИА Новости.
Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Нынешний сезон для 27-летнего россиянина уже шестой по счету в составе монегасков. В 4-м туре полузащитник сборной России забил свой дебютный гол в новом розыгрыше Лиги 1 в ворота "Ланса" (3:0) и попал в символическую сборную тура чемпионата Франции. 12 сентября ожидается участие Головина в товарищеском матче национальной сборной России против Катара.
Головин: отношение ко мне в "Монако" не изменилось после начала СВО
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, как изменилось отношение к нему во Франции после начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
Фото: ФК "Монако"