"Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать", — сказал Головин.
Полузащитник признался, что чувствует взаимопонимание с партнёрами и ощущает тот факт, что у команды получается многое из того, что она отрабатывает на тренировках.
Напомним, в прошедшей вчера игре с "Брестом" (2:0) полузащитник забил гол и отдал результативную передачу.
Источник: Sport24.
Головин: приятно, что удается забивать и создавать моменты, но прежде всего доволен тем, что выиграли
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался после победы над "Брестом" (2:0) в 11-м туре Лиги 1.
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