– Головин – молодец, он здорово прибавил, выступая за "Монако". Посмотрим, как и что будет дальше. АПЛ? Думаю, он потянет этот уровень. Но сейчас это бессмысленно обсуждать, так как нет реального предложения. В любом случае он молодец, здорово играет сейчас и приносит пользу "Монако", – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в топ-3 претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата Франции по итогам октября. Конкурентами 27-летнего россиянина в борьбе за награду являются два игрока "Пари Сен-Жермен" – форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Уоррен Заир-Эмери.
В 10 матчах за монегасков в текущем сезоне Головин отметился 5 голами и 2 ассистами. Контракт между сторонами действует до конца сезона-2025/26. Ранее сообщалось об интересе к российскому полузащитнику со стороны дортмундской "Боруссии".
Канчельскис: Головин здорово прибавил в "Монако". Думаю, он потянет уровень АПЛ
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина заиграть в Английской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Монако"