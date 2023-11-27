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Агент Головина: из клубов Франции позволить Головина может только "ПСЖ"

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Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал, что купить его клиента во Франции может лишь "ПСЖ".
Фото: ФК "Монако"
"Были ли предложения по Головину от французских клубов? Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, её может потянуть только "ПСЖ", — сказал Клюев.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "монегасками" рассчитан до лета 2026 года. Он выступает за команду с 2018 года. Спортсмен является воспитанником ЦСКА.

Источник: Metaratings.

ПСЖ Головин Монако Лига 1 Российские трансферы
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