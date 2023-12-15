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Семин: Головин заслуженно стал лучшим футболистом России

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Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу полузащитника "Монако" Александра Головина в премии лучшему игроку России в году.
Фото: ФК "Монако"
"Он очень успешно играет в европейском чемпионате. Все закономерно. Никого бы другого я бы и не назвал, только Головина", — сказал Сёмин.

27-летний Головин покинул ЦСКА в 2018 году и с тех пор выступает в составе французского "Монако". В нынешнем сезоне российский легионер в 14 матчах чемпионата забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Семин Головин Монако
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