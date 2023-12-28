— Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции — отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции по футболу полузащитник “Монако” Александр Головин принял участие в 15 матчах. Российский футболист сумел записать на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Головина в 30 миллионов евро. Его действующее соглашение с клубом из Франции рассчитано до июня 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие
Легендарный российский футболист Андрей Канчельскис высказался о попадании полузащитника “Монако” Александра Головина в символическую сборную первого круга Лиги 1 от французского издания L’Equipe.
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