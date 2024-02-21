Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Порту
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм

Лига конференций УЕФА

Гент
1 - 1 1 1
Маккаби ХайфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Лутон Таун2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
4 - 0 4 0
АстанаЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Каррера: Головин — лучший российский футболист в Европе прямо сейчас, он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: GETTY IMAGES
"Головин — лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому. Может быть, у него даже есть предложения, но он предпочитает оставаться в "Монако". Он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате", - цитирует Карреру Metaratings.

В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 21 матч и отличился 6-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника сборной России в 30 миллионов евро, контракт Александра с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 22-ух сыгранных туров "монегаски" занимают пятое место в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Головин признавался лучшим игроком клуба по результатам опроса болельщиков в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.

Головин Монако Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится