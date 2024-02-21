"Головин — лучший российский футболист в Европе прямо сейчас. Возможно, ему пора уже сделать следующий шаг и перейти в более сильный клуб. Он уже готов к этому. Может быть, у него даже есть предложения, но он предпочитает оставаться в "Монако". Он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате", - цитирует Карреру Metaratings.
В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 21 матч и отличился 6-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника сборной России в 30 миллионов евро, контракт Александра с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. После 22-ух сыгранных туров "монегаски" занимают пятое место в турнирной таблице французского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Головин признавался лучшим игроком клуба по результатам опроса болельщиков в сентябре, октябре и ноябре 2023 года.
Каррера: Головин — лучший российский футболист в Европе прямо сейчас, он мог бы заиграть в любом ведущем чемпионате
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
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