- Какие ожидания от игры с "ПСЖ" в следующем туре? Пока особо никаких. Будем готовиться как обычно. Тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была "Ницца", теперь "Ланс", в пятницу будет "ПСЖ". Интересная серия. Две игры мы выиграли. Правда, уступили "Тулузе". Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков, - передаёт слова Головина "Чемпионат".
По итогам 23 туров французской Лиги 1 "Монако" занимает третью строчку турнирной таблицы, набрав 41 очков 23 матчах. В пятницу 1 марта монегаски, одним из лидеров которых является 27-летний российский полузащитник Александр Головин, сыграют на своём поле с "ПСЖ", возглавляющим чемпионскую гонку с 54 очками. Второе место занимает "Брест", в активе которого 43 очка.
В трёх последних турах "Монако" одержал две выездных победы над также претендующими на попадание в зону Лиги чемпионов "Ниццей" (3:2) и "Лансом" (3:2), однако уступил на своём поле занимающей 11 место "Тулузе" (1:2).
Головин в текущем сезоне провёл за монегасков 22 матча, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.
Головин: "ПСЖ" - серьёзный соперник, они не просто так лидируют с отрывом. Но "Монако" играет дома
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал об ожиданиях от предстоящего домашнего матча 24 тура чемпионата Франции против лидера таблицы "ПСЖ".
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