"Он должен вернуться в понедельник", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
В ближайшем, 27-м туре чемпионата Франции "Монако" в гостях встретится с "Метцем". Игра состоится в субботу, 30 марта.
В текущем сезоне Головин провел за "монегасков" 23 матча в Лиге 1, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Также на счету 27-летнего российского хавбека 2 игры в Кубке Франции.
В "Монако" рассказали, когда Головин вернется в расположение клуба
В пресс-службе "Монако" сообщили, когда полузащитник сборной России Александр Головин вернется в стан "монегасков".
Фото: ФК "Монако"