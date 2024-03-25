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В "Монако" рассказали, когда Головин вернется в расположение клуба

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В пресс-службе "Монако" сообщили, когда полузащитник сборной России Александр Головин вернется в стан "монегасков".
Фото: ФК "Монако"
"Он должен вернуться в понедельник", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".

В ближайшем, 27-м туре чемпионата Франции "Монако" в гостях встретится с "Метцем". Игра состоится в субботу, 30 марта.

В текущем сезоне Головин провел за "монегасков" 23 матча в Лиге 1, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Также на счету 27-летнего российского хавбека 2 игры в Кубке Франции.

Монако Александр Головин Лига 1
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