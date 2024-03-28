"Головин – прекрасный футболист, у него есть качество. Я уверен, что он способен играть в ведущих европейских клубах. Сейчас он лидер "Монако", он ведет игру своей команды", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 25 матчей и отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро. После 26-ти сыгранных туров команда российского полузащитника занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 и отстает от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.
Камоцци: Головин способен играть в ведущих европейских клубах
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: GETTY IMAGES