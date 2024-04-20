– Это растяжение левой лодыжки. У нас нет точных данных по срокам восстановления, но это займет несколько недель.
По сведениям СМИ, 27-летний Александр Головин повредил лодыжку на тренировке “Монако”. Ожидается, что российский полузащитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.
Напомним, Александр Головин стал игроком “Монако” летом 2018 года. Текущий трудовой договор российского игрока с клубом из Лиги 1 рассчитан до лета 2026 года.
Источник: ТАСС
Пресс-служба “Монако”: восстановление Головина займет несколько недель
Пресс-служба “Монако” раскрыла подробности травмы полузащитника команды Александра Головина.
Фото: Getty Images