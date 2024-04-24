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Мостовой: Головин в "Монако" провел, возможно, лучший сезон в карьере, но травмы мешают ему перейти в топ-клуб

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил выступления полузащитника "Монако" Александра Головина в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
"Головин провел хороший сезон. Наверное, лучший в своей карьере. Но вот видите, да, каждый год травмы все-таки его настигают. Возможно, они и мешают Головину перейти в европейский топ-клуб. Но не вижу никакой проблемы, если Саша до конца карьеры останется в "Монако" - это тоже приличный уровень", - заявил Мостовой.

В текущем сезоне игрок сборной России Александр Головин принял участие в 25-ти матчах чемпионата Франции в составе "Монако". На счету футболиста 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Напомним, болельщики "Монако" признали Головина лучшим футболистом команды в первом круге по итогам первой части сезона.

Также Александр Головин неоднократно признавался игроком месяца в "Монако". Головин выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной на тренировке "монегасков" и не сможет помочь команде в оставшихся матчах чемпионата. За пять туров до финиша "Монако" занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 55-ю очками. Отрыв от "Бреста" с 3-й строчки составляет 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Александр Головин Монако
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