"Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами", - цитирует Леклера "СЭ".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в ближайшее время перейдёт в "ПСЖ" за 20 миллионов евро. В текущем сезоне вратарь провёл за южан 30 матчей, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 11-ти встречах. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков.
Во Франции сомневаются в уровне игры Матвея Сафонова
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о голкипере "Краснодара" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "Краснодар"