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Головин: меня всё полностью устраивает в "Монако". Чувствую, что стал здесь лидером

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Атакующий полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба французской Лиги 1.
Фото: РИА Новости
- Меня всё полностью устраивает в "Монако". Чувствую, что стал здесь лидером. Причём это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причём лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым, - передаёт слова Головина "СЭ".

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин перешёл в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. За шесть полных сезонов в составе монегасков Головин провёл за клуб 203 матча во всех турнирах, забил 31 гол и выполнил 39 результативных передач.

В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Александра 27 матчей за "Монако" во всех турнирах, 6 забитых мячей и 6 голевых передач. По итогам чемпионата Франции монегаски заняли второе место и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

Лига 1 Монако Александр Головин Российские трансферы
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