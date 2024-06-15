"Безусловно, переход Сафонова в "ПСЖ" - это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость. До последнего не верилось на 100%. Очень рад за Матвея, это отличная возможность для него. Пожелаю ему удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке. Будет непросто, ведь там есть Доннарумма, но шансы у Сафонова обязательно будут", - заявил Мостовой.
Вчера, 14-го июня, чемпион Франции "ПСЖ" объявил о переходе в клуб российского вратаря Матвея Сафонова. Сумма сделки, по данным журналистов, составила 20 миллионов евро. Самому игроку был предложен контракт до лета 2029-го года. Презентация россиянина в качестве игрока "ПСЖ" также состоялась вчера.
В сезоне 2023/24 Матвей Сафонов принял участие во всех 30-ти матчах "Краснодара" в РПЛ, из которых 11 завершил без пропущенного гола. "Горожане" набрали 55 очков в сезоне и финишировали на 2-й строчке с отставанием от "Зенита" в 1 очко.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: желаю Сафонову удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: РИА Новости