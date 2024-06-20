"Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. В то же время нужно отметить, что и французский чемпионат получает сильного игрока, который вырос и сделал себе имя в РПЛ. Это тоже важно, потому что для российского футбола это отличная реклама и хорошая имиджевая история", - цитирует Головина "Чемпионат".
Французский "ПСЖ" приобрёл голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова за 20 миллионов евро с учётом бонусных выплат - вратарь подписал контракт с клубом до лета 2029 года. В завершившемся сезоне Сафонов провёл за южан 30 матчей, пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Напомним, что "ПСЖ" в минувшем сезоне стал чемпионом Франции - парижане обогнали ближайшего преследователя - "Монако" на девять очков.
В сезоне-2023/2024 Александр Головин провёл за "Монако" во всех турнирах 27 матчей и отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Напомним, что ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА.
Александр Головин высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ"
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о переходе Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"