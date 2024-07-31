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Baza: экс-жена Сафонова обратилась в ФСБ, Генпрокуратуру и Администрацию Президента. Она хочет получать четверть дохода вратаря

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По информации СМИ, бывшая жена вратаря Матвея Сафонова в рамках разбирательства по выплате алиментов обратилась в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента.
Фото: соцсети Матвея Сафонова


Сообщается, что, по мнению девушки, проблемы с выплатой алиментов связаны с мужским лобби. Новое предложение Анастасии и ее юристов заключается в том, чтобы Сафонов переводил 25% дохода, из которых 70% будет направляться на банковский спецсчёт - их можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

Также девушка обратилась в государственные органы с просьбой провести проверку о наличии лоббирования интересов французского футбола со стороны российского бизнеса.

Матвей Сафонов
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