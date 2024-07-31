Baza: экс-жена Сафонова обратилась в ФСБ, Генпрокуратуру и Администрацию Президента. Она хочет получать четверть дохода вратаря

По информации СМИ, бывшая жена вратаря Матвея Сафонова в рамках разбирательства по выплате алиментов обратилась в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента.

Фото: соцсети Матвея Сафонова





Сообщается, что, по мнению девушки, проблемы с выплатой алиментов связаны с мужским лобби. Новое предложение Анастасии и ее юристов заключается в том, чтобы Сафонов переводил 25% дохода, из которых 70% будет направляться на банковский спецсчёт - их можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.



Также девушка обратилась в государственные органы с просьбой провести проверку о наличии лоббирования интересов французского футбола со стороны российского бизнеса.