12-го августа в Москве состоялось судебное заседание по делу о задолженности голкипера сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова перед бывшей женой по алиментам. Как сообщает "Матч ТВ", следующее заседание назначено на 26-е августа.
Напомним, по данным СМИ, долг Матвея Сафонова перед бывшей женой по алиментам составляет 60 миллионов рублей. Ранее сторона экс-супруги голкипера заявляла, что на Сафонова был наложен запрет на выезд за пределы страны. В летнее трансферное окно 25-летний вратарь покинул "Краснодар" и стал игроком "ПСЖ". Французский клуб заплатил за переход россиянина 20 миллионов евро.
Стало известно, когда пройдет следующее заседание по делу о невыплате Матвеем Сафоновым долгов по алиментам
Определилась дата следующего судебного заседания по делу о неуплате алиментов голкипером "ПСЖ" Матвеем Сафоновым своей бывшей жене.
Фото: официальный сайт "ПСЖ"