- Восстановление Головина идет по плану медицинского штаба "Монако". Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь "Монако".
Атакующий полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне российский хавбек принял участие в 27 матчах за монегасков, забил 6 голов и 6 раз ассистировал партнерам.
Напомним, Головин получил травму лодыжки в начале этого месяца и был вынужден пропустить старт нового сезона чемпионата Франции.
Источник: "Чемпионат"
Агент - о травме Головина: он уже работает в общей группе с ограничениями
Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией о восстановлении футболиста после повреждения.
Фото: ТАСС