Агент - о травме Головина: он уже работает в общей группе с ограничениями

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Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев поделился информацией о восстановлении футболиста после повреждения.
Фото: ТАСС
- Восстановление Головина идет по плану медицинского штаба "Монако". Кроме беговой работы, Александр уже работает в общей группе с ограничениями. Все надеются, что он как можно скорее сможет принять участие в играх и помочь "Монако".

Атакующий полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В прошлом сезоне российский хавбек принял участие в 27 матчах за монегасков, забил 6 голов и 6 раз ассистировал партнерам.

Напомним, Головин получил травму лодыжки в начале этого месяца и был вынужден пропустить старт нового сезона чемпионата Франции.

Источник: "Чемпионат"

Александр Головин Монако Лига 1
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