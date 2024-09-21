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Широков - о Сафонове: он вытеснит Доннарумму, думаю, что ему по силам

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Не следил за дебютом Сафонова за "ПСЖ", но знаю, что он сыграл на ноль. Молодец! Можно только поздравить. Если продолжит в том же духе, может, его вообще не будут менять. Тогда он вытеснит Доннарумму. Думаю, что ему по силам. Всё зависит от него, но немного удачи тоже нужно", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" этим летом из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Игрок сборной России дебютировал за парижский клуб в матче 1-го тура Лиги чемпионов с испанской "Жироной", встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

После 4-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков. В следующем туре парижане сыграют на выезде с "Реймсом". Сообщалось, что итальянец Джанлуиджи Доннарумма восстанавливается после травмы, поэтому Сафонов может сыграть за "ПСЖ" и в Лиге 1.

Роман Широков Матвей Сафонов ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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