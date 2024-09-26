"У меня с ним (Доннаруммой - прим.) сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, общались бы еще лучше", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Российский голкипер провел за парижан во всех турнирах два матча, пропустил один мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 5-ти сыгранных туров команда Матвея Сафонова располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Сафонов: у меня с Доннаруммой сложились хорошие отношения
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.
Фото: ФК "ПСЖ"