Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
17:00
ЕнисейНе начат
Знамя Труда
18:00
Арсенал ТулаНе начат
Амкал
19:30
АланияНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ЮнионНе начат
Мальмё
19:45
РейнджерсНе начат
Брага
22:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Айнтрахт
22:00
Виктория ПНе начат
Тоттенхэм
22:00
КарабахНе начат
ФКСБ
22:00
РФШНе начат
Рома
22:00
АтлетикНе начат
Аякс
22:00
БешикташНе начат
Лион
22:00
ОлимпиакосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
20:00
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:00
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Сафонов: на решение уйти из "Краснодара" повлияло отсутствие еврокубков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер Матвей Сафонов высказался о решении перейти в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?

— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно, - цитирует Сафонова "Матч ТВ".

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" за 20 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Сафонов провел за парижский клуб во всех турнирах два матча, пропустил один мяч и сохранил свои ворота "сухими" в одной встрече. В следующем туре Лиги чемпионов команда Луиса Энрике сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом". В 1-м туре парижане одержали сухую победу над испанской "Жироной" (1:0), ворота "ПСЖ" защищал Матвей Сафонов.

ПСЖ Матвей Сафонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится