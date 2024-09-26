— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?
— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно, - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" за 20 миллионов евро, подписав контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Сафонов провел за парижский клуб во всех турнирах два матча, пропустил один мяч и сохранил свои ворота "сухими" в одной встрече. В следующем туре Лиги чемпионов команда Луиса Энрике сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом". В 1-м туре парижане одержали сухую победу над испанской "Жироной" (1:0), ворота "ПСЖ" защищал Матвей Сафонов.
Сафонов: на решение уйти из "Краснодара" повлияло отсутствие еврокубков
Голкипер Матвей Сафонов высказался о решении перейти в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"