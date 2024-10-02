"Доннарумма — отличный вратарь! Но иногда он совершает банальные ошибки. Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах", - цитирует Камоцци "СЭ".
Вчера, 1-го октября, французский "ПСЖ" на выезде уступил лондонскому "Арсеналу" во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионом со счетом 0:2. В воротах парижан сыграл итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарума, допустивший две ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
Матвей Сафонов перешел в парижский клуб в летнее трансферное окно из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Российский голкипер провел за французский клуб во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече.
Камоцци - об игре Доннаруммы: возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"