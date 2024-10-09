"Против - было очень много, сложно выделить каких-то двух. Пускай это будет Неймар. Против него обороняться безумно тяжело. Также выделю Килиана Мбаппе. Против них прямо очень сложно. Если ты один в один остаешься с ними, то практически нереально [отобрать мяч]. То есть вдвоем нужно обороняться против таких игроков", - приводит слова Головина ТАСС.
Российский полузащитник Александр Головин выступает в "Монако", который выступает в чемпионате Франции. За это время он принял участие в 210 матчах, в которых забил 31 гл и отдал 39 голевых передач.
Бразильский нападающий Неймар с 2017 до 2023 года выступал в составе парижского "ПСЖ". За это время он принял участие в 173 матчах, в которых забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.
В этом же клубе с 2017 до 2024 года выступал французский нападающий Килиан Мбаппе. За это время он принял участие в 308 матчах, в которых забил 256 голов и отдал 108 голевых передач.
Головин: очень сложно играть было против Неймара и Мбаппе. Против таких игроков нужно обороняться вдвоем
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, против кого в своей карьере было сложнее всего играть.
Фото: AFP