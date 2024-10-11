- Преждевременно такое говорить. Легендой становятся, когда постоянно что?то выигрывают, достигают определённых высот. Ну, отыграет он семь?десять лет, но для того, чтобы стать легендой, нужно обязательно выигрывать трофеи. Показатель - чемпионства и Кубки. Решает же не количество игр, а то, сколько ты выиграл, - передает слова Масалитина "Советский спорт".
"Монако" приобрел Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. За это время 28-летний футболист, на прошлой неделе подписавший с монегасками новый контракт, провел за "Монако" 210 матчей, записал на свой счет 31 гол и 39 результативных передач. На данный момент Головин не выиграл в составе "Монако" ни одного титула.
В текущем сезоне на счету футболиста семь матчей за "Монако", в которых он не смог забить или ассистировать партнерам.
Масалитин: преждевременно говорить, что Головин - легенда "Монако". Для этого нужно выигрывать трофеи
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин не считает, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин уже является легендой своего клуба.
Фото: ФК "Монако"